FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Howden Joinery Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’381.519 Howden Joinery Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’968.56 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 07.10.2026 auf 7.55 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 17’968.56 GBP entspricht einer Performance von +79.69 Prozent.

Howden Joinery Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch