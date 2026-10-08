Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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|Lukratives Howden Joinery Group-Investment?
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Howden Joinery Group-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4.20 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’381.519 Howden Joinery Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17’968.56 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 07.10.2026 auf 7.55 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 17’968.56 GBP entspricht einer Performance von +79.69 Prozent.
Howden Joinery Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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