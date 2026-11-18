Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Diesen Tag beendete die Hiscox-Aktie bei 8.51 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 11.753 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 19.43 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 228.35 GBP wert. Damit wäre die Investition 128.35 Prozent mehr wert.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch