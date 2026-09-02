FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hiscox von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10.80 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92.593 Hiscox-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 18.68 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’729.63 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 72.96 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Hiscox belief sich jüngst auf 5.86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch