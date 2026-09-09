Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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09.09.2026 16:02:30
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hiscox-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12.86 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 777.605 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 18.75 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’580.09 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45.80 Prozent erhöht.
Hiscox wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.90 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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