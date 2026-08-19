FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das Hiscox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9.85 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 1’015.228 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’324.87 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 18.08.2026 auf 18.05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.25 Prozent vermehrt.

Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch