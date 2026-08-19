Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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19.08.2026 16:02:26
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Hiscox-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Hiscox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9.85 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Hiscox-Aktie investierten, hätten nun 1’015.228 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18’324.87 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 18.08.2026 auf 18.05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 83.25 Prozent vermehrt.
Alle Hiscox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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