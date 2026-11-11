FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Hiscox-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Hiscox-Papier letztlich bei 9.84 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’016.260 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 19’573.17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19.26 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 95.73 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hiscox eine Börsenbewertung in Höhe von 5.99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch