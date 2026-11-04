FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13.58 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Hiscox-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73.638 Hiscox-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 19.39 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’427.84 GBP wert. Mit einer Performance von +42.78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Hiscox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch