FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10.48 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.542 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18.88 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 180.15 GBP wert. Mit einer Performance von +80.15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5.97 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch