Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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16.09.2026 16:02:23
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Hiscox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hiscox-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10.48 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.542 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18.88 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 180.15 GBP wert. Mit einer Performance von +80.15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 5.97 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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