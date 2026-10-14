FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Hiscox-Anteile bei 9.42 GBP. Bei einem Hiscox-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106.213 Hiscox-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 1’992.57 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18.76 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 99.26 Prozent.

Am Markt war Hiscox jüngst 5.87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch