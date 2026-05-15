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Auszahlung an Anleger 15.05.2026 16:36:48

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Hiscox Aktionären eine Freude

FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Hiscox Aktionären eine Freude

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Hiscox-Dividendenausschüttung aus.

Hiscox
19.46 CHF 13.45%
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Hiscox am 14.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0.37 GBP. Damit wurde die Hiscox-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 12.12 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Hiscox 110.40 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.08 Prozent.

Hiscox-Dividendenrendite im Fokus

Die Hiscox-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 16.39 GBP aus dem London-Handel. Heute wird der Hiscox-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Hiscox-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Hiscox-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Hiscox-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.62 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.02 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Hiscox via London 38.55 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 60.69 Prozent besser entwickelt als der Hiscox-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Hiscox

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.54 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.54 Prozent nachlassen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Hiscox

Hiscox ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 5.215 Mrd. GBP. Das Hiscox-KGV beträgt aktuell 10.38. Der Umsatz von Hiscox betrug in 2025 4.075 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 1.37 GBP.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: iStockphoto,g-stockstudio / Shutterstock.com
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Short 14’020.89 13.98 S8GBGU
Short 14’554.98 8.93 SRGBHU
SMI-Kurs: 13’240.48 15.05.2026 16:22:51
Long 12’676.70 19.87 SGHBWU
Long 12’374.62 13.69 S9OBOU
Long 11’865.76 8.99 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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