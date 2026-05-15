Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Auszahlung an Anleger
|
15.05.2026 16:36:48
FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Hiscox Aktionären eine Freude
Investoren aufpasst: So hoch fällt die Hiscox-Dividendenausschüttung aus.
Wie im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Hiscox am 14.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0.37 GBP. Damit wurde die Hiscox-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 12.12 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Hiscox 110.40 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 11.08 Prozent.
Hiscox-Dividendenrendite im Fokus
Die Hiscox-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 16.39 GBP aus dem London-Handel. Heute wird der Hiscox-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Hiscox-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Hiscox-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Hiscox-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2.62 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.02 Prozent.
Tatsächliche Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von Hiscox via London 38.55 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 60.69 Prozent besser entwickelt als der Hiscox-Kurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Hiscox
Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.54 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.54 Prozent nachlassen.
Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Hiscox
Hiscox ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 5.215 Mrd. GBP. Das Hiscox-KGV beträgt aktuell 10.38. Der Umsatz von Hiscox betrug in 2025 4.075 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 1.37 GBP.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hiscox Ltd
|
15:58
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
13.05.26
|FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.05.26
|LSE-Handel FTSE 100 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Verluste in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
07.05.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.05.26
|FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.04.26
|FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Hiscox Ltd
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: Dow schwächer -- SMI stabil -- DAX fällt unter 24'000 Punkte -- Asiens Börsen schliessen tiefer
Der heimische Markt kommt am Freitag kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex zeigt sich vor dem Wochenende mit negativer Tendenz. Der Dow verbucht Abgaben. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.