FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Halma-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Halma-Aktie letztlich bei 10.55 GBP. Bei einem Halma-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.479 Halma-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 340.47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35.92 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 240.47 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Halma bezifferte sich zuletzt auf 13.47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch