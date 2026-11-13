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|Lukrative Halma-Investition?
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13.11.2026 10:02:23
FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Halma-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Halma-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19.24 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51.975 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’826.40 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 12.11.2026 auf 35.14 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 82.64 Prozent vermehrt.
Der Halma-Wert an der Börse wurde auf 13.46 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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