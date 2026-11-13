FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Halma-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19.24 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Halma-Papier investiert hätte, befänden sich nun 51.975 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’826.40 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 12.11.2026 auf 35.14 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 82.64 Prozent vermehrt.

Der Halma-Wert an der Börse wurde auf 13.46 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch