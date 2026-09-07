GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in GSK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades GSK-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14.76 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die GSK-Aktie investierten, hätten nun 67.751 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (18.47 GBP), wäre das Investment nun 1’251.02 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.10 Prozent angezogen.
Der Marktwert von GSK betrug jüngst 74.01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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