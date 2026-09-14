GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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14.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GSK gewesen.
Das GSK-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das GSK-Papier an diesem Tag 14.87 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, hätte er nun 672.405 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’904.92 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 11.09.2026 auf 17.71 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.05 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 70.89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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