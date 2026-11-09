FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14.15 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das GSK-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.651 GSK-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1’335.31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18.90 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33.53 Prozent gesteigert.

Insgesamt war GSK zuletzt 75.75 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch