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|Lukrativer GSK-Einstieg?
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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14.15 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das GSK-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.651 GSK-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 1’335.31 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18.90 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33.53 Prozent gesteigert.
Insgesamt war GSK zuletzt 75.75 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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