Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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29.09.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Glencore-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Glencore-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.16 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4’632.847 Glencore-Anteilen. Die gehaltenen Glencore-Papiere wären am 28.09.2026 25’550.15 GBP wert, da der Schlussstand 5.52 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 155.50 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Glencore eine Marktkapitalisierung von 65.77 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Glencore-Anteils bei 6.55 GBP festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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