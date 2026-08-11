Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glencore-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Glencore-Anteile bei 2.93 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Glencore-Aktie investierten, hätten nun 341.180 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glencore-Aktie auf 5.69 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’940.29 GBP wert. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’940.29 GBP entspricht einer Performance von +94.03 Prozent.
Glencore markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65.18 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6.55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Dienstagmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Glencore-backed group looks to rescue cobalt refiner Sherritt (Financial Times)
|
10.08.26
|Glencore-backed group looks to rescue cobalt refiner Sherritt (Financial Times)
|
10.08.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
10.08.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.