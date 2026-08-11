FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Glencore-Anteile bei 2.93 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Glencore-Aktie investierten, hätten nun 341.180 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glencore-Aktie auf 5.69 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’940.29 GBP wert. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’940.29 GBP entspricht einer Performance von +94.03 Prozent.

Glencore markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 65.18 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6.55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch