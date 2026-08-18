FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Glencore-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Glencore-Papiers betrug an diesem Tag 4.16 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2’403.557 Glencore-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Glencore-Papiers auf 5.54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’310.90 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33.11 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Glencore eine Marktkapitalisierung von 64.23 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie ging am 19.05.2011 an die Börse LSE. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Anteils auf 6.55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch