Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
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19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Games Workshop Group gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Games Workshop Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 156.50 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 63.898 Games Workshop Group-Anteilen. Die gehaltenen Games Workshop Group-Aktien wären am 18.08.2026 11’955.27 GBP wert, da der Schlussstand 187.10 GBP betrug. Aus 10’000 GBP wurden somit 11’955.27 GBP, was einer positiven Performance von 19.55 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich zuletzt auf 6.18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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