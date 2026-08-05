Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Games Workshop Group-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Games Workshop Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 117.31 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.852 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162.23 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Papiers am 04.08.2026 auf 190.30 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.23 Prozent angezogen.
Der Games Workshop Group-Wert an der Börse wurde auf 6.35 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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