FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Games Workshop Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 117.31 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.852 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 162.23 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Papiers am 04.08.2026 auf 190.30 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62.23 Prozent angezogen.

Der Games Workshop Group-Wert an der Börse wurde auf 6.35 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch