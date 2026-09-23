FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Games Workshop Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 107.00 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9.346 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Games Workshop Group-Papiere wären am 22.09.2026 1’692.52 GBP wert, da der Schlussstand 181.10 GBP betrug. Mit einer Performance von +69.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich jüngst auf 5.93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch