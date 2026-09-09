FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Games Workshop Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5.21 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’919.386 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 180.00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 345’489.44 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 3’354.89 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich jüngst auf 6.08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch