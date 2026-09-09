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Games Workshop Group Aktie 286841 / GB0003718474

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Lukrativer Games Workshop Group-Einstieg? 09.09.2026 10:02:26

FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Games Workshop Group-Aktien gewesen.

Games Workshop Group
190.22 CHF -3.25%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurden Games Workshop Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5.21 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’919.386 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 180.00 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 345’489.44 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 3’354.89 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Games Workshop Group belief sich jüngst auf 6.08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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