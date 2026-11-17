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|Profitables Fresnillo-Investment?
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17.11.2026 16:02:19
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fresnillo-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Fresnillo-Papiers betrug an diesem Tag 5.44 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Fresnillo-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’836.885 Fresnillo-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 23.64 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 43’423.95 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 334.24 Prozent.
Fresnillo wurde am Markt mit 17.84 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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