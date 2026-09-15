Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Fresnillo-Einstieg?
|
15.09.2026 16:02:20
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21.96 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 455.373 Fresnillo-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 29.12 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’260.47 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32.60 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Fresnillo betrug jüngst 22.20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
16:02
|FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 klettert (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
08.09.26
|FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresnillo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)