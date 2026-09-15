FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 21.96 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 455.373 Fresnillo-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 29.12 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’260.47 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32.60 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Fresnillo betrug jüngst 22.20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch