FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2016 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.872 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137.23 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 02.11.2026 auf 23.37 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 37.23 Prozent gleich.

Am Markt war Fresnillo jüngst 16.45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch