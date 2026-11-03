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03.11.2026 16:02:21
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 03.11.2016 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17.03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.872 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137.23 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 02.11.2026 auf 23.37 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 37.23 Prozent gleich.
Am Markt war Fresnillo jüngst 16.45 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Fresnillo PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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