FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

Am 13.10.2025 wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25.92 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.858 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 27.56 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106.33 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6.33 Prozent.

Am Markt war Fresnillo jüngst 20.30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch