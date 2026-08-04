Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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04.08.2026 16:02:19
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Fresnillo-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresnillo-Aktie an diesem Tag bei 8.23 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 1’215.801 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresnillo-Papiers auf 24.98 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 30’370.71 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 203.71 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Fresnillo einen Börsenwert von 18.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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