FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresnillo-Aktie bei 5.52 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 181.291 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’865.84 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 19.10.2026 auf 26.84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 386.58 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Fresnillo belief sich zuletzt auf 19.99 Mrd. GBP.

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Redaktion finanzen.ch