Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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20.10.2026 16:02:19
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fresnillo-Aktie bei 5.52 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 181.291 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’865.84 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 19.10.2026 auf 26.84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 386.58 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Fresnillo belief sich zuletzt auf 19.99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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