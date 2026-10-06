FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Fresnillo-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 16.14 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 619.579 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’988.85 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 05.10.2026 auf 27.42 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +69.89 Prozent.

Fresnillo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch