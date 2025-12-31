FTSE 100-Titel F&C Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F&C Investment Trust-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der F&C Investment Trust-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das F&C Investment Trust-Papier bei 11.08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 902.527 F&C Investment Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des F&C Investment Trust-Papiers auf 12.52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’299.64 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 13.00 Prozent vermehrt.

Insgesamt war F&C Investment Trust zuletzt 5.89 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch