F&C Investment Trust Aktie 385040 / GB0003466074
|Profitabler F&C Investment Trust-Einstieg?
|
31.12.2025 10:02:25
FTSE 100-Titel F&C Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F&C Investment Trust-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in F&C Investment Trust eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der F&C Investment Trust-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das F&C Investment Trust-Papier bei 11.08 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 902.527 F&C Investment Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des F&C Investment Trust-Papiers auf 12.52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’299.64 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 13.00 Prozent vermehrt.
Insgesamt war F&C Investment Trust zuletzt 5.89 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
