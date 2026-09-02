FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Experian von vor einem Jahr bedeutet

Die Experian-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Experian-Aktie an diesem Tag 37.44 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 26.709 Experian-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Experian-Papiers auf 29.70 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 793.27 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 20.67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 26.89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch