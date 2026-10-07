Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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07.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte eine Experian-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Experian-Investment gewesen.
Am 07.10.2023 wurde das Experian-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27.63 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, befänden sich nun 3.619 Experian-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 25.03 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90.59 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 90.59 GBP, was einer negativen Performance von 9.41 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 21.60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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