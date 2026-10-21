FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Experian-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Experian-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.82 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, befänden sich nun 632.111 Experian-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 29.09 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’388.12 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 83.88 Prozent.

Am Markt war Experian jüngst 24.80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch