FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Experian-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Experian-Aktie bei 15.69 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63.735 Experian-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’704.91 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 22.09.2026 auf 26.75 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.49 Prozent angezogen.

Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch