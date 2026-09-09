Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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09.09.2026 10:02:26
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Experian-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Experian-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 27.78 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Experian-Aktie investierten, hätten nun 359.971 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Experian-Aktie auf 28.06 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’100.79 GBP wert. Mit einer Performance von +1.01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Experian wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24.83 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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