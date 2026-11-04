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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Experian-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Experian-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26.49 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37.750 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Experian-Papiere wären am 03.11.2026 1’137.41 GBP wert, da der Schlussstand 30.13 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 13.74 Prozent vermehrt.
Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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