FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Experian-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26.49 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37.750 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Experian-Papiere wären am 03.11.2026 1’137.41 GBP wert, da der Schlussstand 30.13 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 13.74 Prozent vermehrt.

Experian erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch