Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 3 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in Entain-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurde das Entain-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Entain-Aktie an diesem Tag 11.75 GBP wert. Bei einem Entain-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 851.426 Entain-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’739.04 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 17.08.2026 auf 5.57 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52.61 Prozent verringert.
Entain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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