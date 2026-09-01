FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurde das Entain-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Entain-Papier bei 6.97 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143.472 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 5.13 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 736.30 GBP wert. Damit wäre die Investition 26.37 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Entain eine Marktkapitalisierung von 3.28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch