Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Entain-Investment?
|
15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Entain von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Entain-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 15.09.2023 wurde die Entain-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Entain-Anteile an diesem Tag 11.54 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.669 Entain-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 5.02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43.50 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56.50 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Entain eine Marktkapitalisierung von 3.21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs
|
10:02
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Entain von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
08.09.26
|FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 in Grün (finanzen.ch)
|
01.09.26
|FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Entain PLC Registered Shs
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.