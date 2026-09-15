FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Entain von vor 3 Jahren bedeutet

Am 15.09.2023 wurde die Entain-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Entain-Anteile an diesem Tag 11.54 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.669 Entain-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 5.02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43.50 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56.50 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete Entain eine Marktkapitalisierung von 3.21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch