Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Entain-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Entain-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Entain-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Entain-Aktie bei 9.36 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Entain-Aktie investierten, hätten nun 106.792 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 5.42 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 578.81 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 42.12 Prozent vermindert.
Am Markt war Entain jüngst 3.49 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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