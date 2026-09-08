FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor einem Jahr eingebracht

Am 08.09.2025 wurde die Endeavour Mining-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Endeavour Mining-Aktie bei 27.74 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 36.049 Endeavour Mining-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.09.2026 1’691.06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 46.91 GBP belief. Mit einer Performance von +69.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Endeavour Mining-Wert an der Börse wurde auf 11.40 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch