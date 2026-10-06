Endeavour Mining Aktie 111964350 / GB00BL6K5J42
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06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Endeavour Mining-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Endeavour Mining-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 31.98 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Endeavour Mining-Papier investiert hätte, hätte er nun 312.695 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 42.50 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13’289.56 GBP wert. Damit wäre die Investition 32.90 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Endeavour Mining betrug jüngst 10.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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