FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 25.08.2021 wurde die Endeavour Mining-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17.57 GBP wert. Bei einem Endeavour Mining-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 569.004 Endeavour Mining-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Endeavour Mining-Papiers auf 47.73 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’158.54 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 171.59 Prozent zugenommen.

Endeavour Mining wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.52 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch