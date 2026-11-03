FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der easyJet-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3.91 GBP. Bei einem easyJet-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.562 easyJet-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 173.77 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 02.11.2026 auf 6.80 GBP belief. Mit einer Performance von +73.77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

easyJet wurde am Markt mit 5.10 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch