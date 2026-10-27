FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die easyJet-Anteile bei 4.86 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’057.613 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 6.80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’995.88 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 13’995.88 GBP entspricht einer Performance von +39.96 Prozent.

Jüngst verzeichnete easyJet eine Marktkapitalisierung von 5.11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch