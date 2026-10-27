|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes easyJet-Investment?
|
27.10.2026 10:02:08
FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in easyJet-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die easyJet-Anteile bei 4.86 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’057.613 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 6.80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’995.88 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 13’995.88 GBP entspricht einer Performance von +39.96 Prozent.
Jüngst verzeichnete easyJet eine Marktkapitalisierung von 5.11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu easyJet plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|easyJet Aktie News: easyJet verteidigt am Dienstagvormittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
26.10.26
|easyJet Aktie News: easyJet am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
26.10.26
|easyJet Aktie News: Anleger schicken easyJet am Mittag ins Plus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
22.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
20.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.