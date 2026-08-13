FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Diploma-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54.45 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18.365 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 74.20 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’362.72 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.27 Prozent gesteigert.

Alle Diploma-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch