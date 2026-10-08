Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
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08.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Diploma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 08.10.2025 wurden Diploma-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54.30 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.842 Diploma-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Diploma-Papiers auf 77.00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141.80 GBP wert. Damit wäre die Investition 41.80 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Diploma eine Marktkapitalisierung von 10.53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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