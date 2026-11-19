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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Diploma-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Diploma-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Diploma-Papiers betrug an diesem Tag 31.67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.157 Diploma-Papiere. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 18.11.2026 217.39 GBP wert, da der Schlussstand 68.85 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 117.39 Prozent erhöht.
Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 9.38 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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