Heute vor 5 Jahren wurden Trades Diploma-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Diploma-Papiers betrug an diesem Tag 31.67 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.157 Diploma-Papiere. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 18.11.2026 217.39 GBP wert, da der Schlussstand 68.85 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 117.39 Prozent erhöht.

Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 9.38 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch