FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Diploma-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.26 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 319.898 Diploma-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 22’728.73 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 19.08.2026 auf 71.05 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 127.29 Prozent gleich.

Diploma wurde am Markt mit 9.58 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch