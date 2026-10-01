FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Diploma-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Diploma-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8.79 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1’137.656 Diploma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (77.25 GBP), wäre die Investition nun 87’883.96 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 778.84 Prozent.

Insgesamt war Diploma zuletzt 10.50 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch